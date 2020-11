Office des défunts a la mémoire des héros tombés lors des combats de la guerre d’Artsakh

Sur l’esplanade de Saint Tiridate du Saint-Siège d’Etchmiadzine, présidé par Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, un office des défunts a été célébré ce jour pour le repos des âmes des héros morts en défendant la patrie pendant la guerre d’Artsakh.



Participaient à la célébration, M. Armen Sarkissian, Président de la république d’Arménie, M. Nikol Pachinyan, Premier ministre, des députés de l’Assemblée nationale, des membres du gouvernement, les représentants des autorités militaires et de très de nombreux fidèles.



Le clergé et les fidèles assemblés ont prié pour la paix et le repos des âmes des soldats héroïques tombés pendant cette guerre.

À la fin de la cérémonie de commémoration, le Catholicos de tous les Arméniens a adressé son message patriarcal à toute la nation.

Traduction PS