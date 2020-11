Un avion de l’aviation de transport militaire Il-76 des Forces aérospatiales de Russie livre du matériel de génie et de l’équipement à la zone de l’opération de maintien de la paix

L’avion Il-76 de l’aviation de transport militaire russe a décollé de l’aérodrome de Tchkalovsky, près de Moscou, pour transporter un groupe de militaires des Troupes de génie des Forces armées de la Fédération de Russie, ainsi que du matériel et de l’équipement destinés à aider au nettoyage des routes publiques et des infrastructures sociales dans les zones de l’opération de maintien de la paix.



À l’aéroport de Zvartnots, l’avion a déposé des ingénieurs militaires, un bulldozer, un véhicule tout terrain pour la livraison dans la zone de l’opération de paix de l’équipement pour l’aménagement de postes d’observation.



Le matériel de génie sera utilisé par les militaires russes pour nettoyer les routes et les infrastructures dans les établissements humains, ainsi que le matériel du génie des postes d’observation du maintien de la paix.



Les soldats de la paix russes aident au maximum les autorités locales à rétablir la paix.



Les unités de génie des forces de maintien de la paix aident à rétablir la circulation routière, l’électricité, l’eau et le chauffage des installations sociales et des logements.

Des patrouilles de soldats de la paix russes ont assuré la livraison en toute sécurité de nourriture et de produits de première nécessité dans des localités éloignées.