Le commandement du contingent de maintien de la paix a coopéré avec les administrations locales pour aider et remettre en état les moyens de subsistance et les infrastructures sociales.



À la demande des résidents et des administrations locales, les soldats de la paix russes ont fourni de l’eau potable dans le cadre de l’aide humanitaire à trois localités du district d’Askeran, où l’approvisionnement en eau était difficile.

Une colonne de camions-citernes et de patrouilles des forces russes de maintien de la paix a été transportée dans les localités de Khnabad, Nakhchevannik et Vartazor, où l’approvisionnement en eau était absent pendant longtemps et où il n’y avait pas d’eau ni d’eau potable dans les puits.



Les soldats de la paix russes aident au maximum les autorités locales à rétablir la paix.



Les unités de génie des forces de maintien de la paix aident à rétablir la circulation routière, l’électricité, l’eau et le chauffage des installations sociales et des logements.

Des patrouilles de soldats de la paix russes ont assuré la livraison en toute sécurité de nourriture et de produits de première nécessité dans des localités éloignées.



« Les forces de maintien de la paix sont conçues non seulement pour dissuader les parties au conflit, mais aussi pour aider les populations locales. Notre commandement a reçu un appel de l’administration du district d’Askeran concernant le manque d’eau potable. Par conséquent, nous sommes ici, nous sommes venus aider », - a déclaré l’officier de la gestion des aliments, major Dmitry Pachkin.

Selon lui, ce n’est pas une action ponctuelle. « Nous allons systématiquement aider la population locale à apporter de l’eau potable », - a assuré l’officier russe.

Le chef du canal d’eau de l’un des villages, à son tour, a remercié les soldats de la paix pour l’aide, qui, selon lui, s’est avéré pour les habitants, dont les villages en raison de la forte chaleur estivale ont séché les sources, inattendu et très utile.