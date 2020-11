Le Premier ministre a présenté le nouveau ministre du Travail et des Affaires sociales

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a présenté le nouveau ministre Mesrop Arakelyan au personnel du ministère du Travail et des Affaires sociales. Nikol Pashinyan a remercié l’ancien ministre Zaruhi Batoyan pour le travail accompli et a souhaité plein succès à Mesrop Arakelyan dans ses activités futures.

« En général, on peut supposer qu’en raison d’un certain nombre de circonstances, les tensions sociales augmenteront en raison de la pandémie et de l’impact économique de la guerre. Nous devrons accélérer nos efforts pour obtenir des résultats concrets. Je viens de dire à M. Arakelyan qu’il ne lui reste plus le temps de comprendre les spécificités de ses fonctions et de se mettre au travail. Nous devons commencer à travailler immédiatement et obtenir des résultats concrets. J’espère que Mme. Batoyan et le personnel du ministère soutiendront le nouveau ministre dans son travail. C’est notre tâche commune et nous devons concentrer nos efforts sur la résolution de ce problème », a déclaré le Premier ministre Pashinyan.

Zaruhi Batoyan a remercié le Premier ministre pour sa confiance et sa coopération. « Ce fut un grand honneur pour moi de travailler dans le gouvernement de la République d’Arménie et de servir les citoyens de la République d’Arménie. Je tiens à exprimer ma gratitude particulière au personnel pour le travail acharné accompli pendant l’épidémie, ainsi que pendant la guerr. Nous savons tous que lorsqu’il y a un problème, ses conséquences se manifestent d’abord dans la sphère sociale. Nous avions prévu de procéder à de nombreux changements au système en 2020, mais les défis qui sont apparus par la suite nous ont empêchés de les mener à bien. Néanmoins, nous avons fait beaucoup de travail préparatoire, et j’espère qu’avec M. Arakelyan, nous pourrons également réaliser ces travaux. En tant que partisan de l’égalité des chances et spécialiste du domaine des affaires sociales, je continuerai à servir la République d’Arménie. Je souhaite plein succès à M. Arakelyan, je voudrais dire que je suis prêt à soutenir le travail du ministère, à aider à faire progresser les programmes en cours en contact étroit avec le ministre et nos collègues du ministère », a déclaré Zaruhi Batoyan.

À son tour, le nouveau ministre Mesrop Arakelyan a remercié le Premier ministre pour sa confiance. « Comme l’a fait remarquer Mme Batoyan, cette année a été très compliquée sur le plan des affaires sociales et les fonctions et responsabilités du ministère ont été en effet difficiles à cet égard. Je voudrais également souligner les problèmes qui doivent être résolus sans tarder. Mon objectif et celui de l’équipe du ministère est d’obtenir de nouveaux résultats au quotidien. Je vous assure que dans très peu de temps, nous obtiendrons des résultats significatifs afin d’améliorer la situation, en gardant à l’esprit les priorités spécifiées dans les programmes gouvernementaux que nous prévoyons de mettre en œuvre dans le domaine social », a souligné le nouveau ministre.