L’Ambassadeur Artashes Tumanyan a rencontré le Vice-ministre iranien des Affaires étrangères

Le 22 novembre, l’Ambassadeur d’Arménie en Iran, Artashes Toumanian, a rencontré Seyyed Abbas Araqchi, Vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, rapporte l’Ambassade d’Arménie en Iran.

Au cours de la réunion, M.Toumanian a informé M. Araqchi de la situation et des développements actuels en Arménie et en Artsakh après l’adoption de la déclaration de l’accord de paix trilatéral signé par les dirigeants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Russie.

Les responsables ont procédé à un échange de vues sur le règlement du conflit du Haut-Karabakh, les questions des procédures d’après-guerre, la participation des acteurs régionaux et transrégionaux et leurs futurs rôles possibles.

La direction et les aspects de la coopération basée sur l’intérêt mutuel et l’accord entre l’Arménie et l’Iran, en particulier dans les circonstances complexes existantes, ont été discutés. Les deux parties ont insisté sur le maintien et la promotion des relations mutuelles permanentes et des contacts consultatifs entre les cercles et les autorités dans les deux niveaux de l’État et de la société, en attendant de mettre dans une base plus active les activités et projets communs en cours.