Le Premier ministre tiendra des réunions avec des représentants des familles de personnes disparues

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a tenu aujourd’hui une réunion sur le retour du personnel militaire et des civils capturés pendant la guerre d’Artsakh, la clarification du sort des disparues, ainsi que les garanties sociales de leurs familles.

Dans son discours, le Premier ministre a noté que le 6e point de la feuille de route qu’il a publiée concerne les questions ci-dessus : "En général, bien sûr, nous devons travailler très intensément dans ce sens. Il faut absolument informer les membres des familles du travail effectué et il ne faut pas que les citoyens soient obligés de mener des actions devant divers ministres pour savoir ce qui est fait pour retrouver leurs proches.

Hier, à Echmiadzin, j’ai eu une brève conversation épisodique avec les membres des familles du personnel militaire capturés, des civils et des personnes disparues. Nous avons convenu de travailler de manière intensive, de résumer les informations dont nous disposons et les mesures que nous prendrons dans un proche avenir. En particulier, il existe un accord politique sur l’échange de prisonniers, il est nécessaire de clarifier comment, par quel mécanisme et dans quel délai cet accord sera mis en œuvre, il faut comprendre les mécanismes associés aux personnes disparues. « Le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré qu’il allait avoir des réunions avec les représentants des familles des personnes disparues et capturées. » Bien sûr, pendant cette période, il y a eu des cas où, heureusement, des personnes considérées comme portées disparues ont été retrouvées saines et sauves, elles n’ont pas eu la possibilité de dire où elles se trouvaient et elles viennent de rentrer. On espère qu’il y aura de plus en plus de cas de ce genre. Et maintenant, il est nécessaire de se préparer afin de fournir des informations plus précises et complètes aux proches ", a déclaré Nikol Pashinyan.

Le Premier ministre a été informé des travaux sur le retour des militaires et des civils capturés, la clarification du sort des disparues. Les mécanismes de recherche des disparues ont été discutés. Les orientations du soutien social et psychologique aux familles touchées ont été abordées.

Sur les instructions de Nikol Pashinyan, un groupe de travail interministériel a été créé, qui s’emploie à résoudre rapidement les problèmes susmentionnés.

Le Premier ministre a souligné que, tout d’abord, il est nécessaire de maintenir un contact constant avec les familles des militaires et des civils capturés et des personnes disparues et, à cette fin, de créer un centre qui fonctionnera 24 heures sur 24. « Le plus important est la communication quotidienne avec les gens. Les institutions publiques elles-mêmes doivent aller, se rencontrer, parler avec les familles, comprendre leurs besoins afin de fournir une assistance médicale, psychologique et sociale », a déclaré Nikol Pashinyan.