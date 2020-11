Le Premier ministre Pashinyan a félicité Ararat Mirzoyan à l’occasion de son anniversaire

Le matin du 23 novembre, le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est entretenu par téléphone avec le Président de l’Assemblée nationale Ararat Mirzoyan et l’a félicité pour son anniversaire.

Un responsable du bureau de presse du Premier ministre a déclaré que Nikol Pashinyan avait souligné que l’absence temporaire d’Ararat Mirzoyan était très perceptible en ce moment crucial pour notre État.

Le Premier ministre a souhaité au Président de l’Assemblée nationale un prompt rétablissement et un retour le plus tôt possible à sa mission d’État.