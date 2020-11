Le président arménien Armen Sarkissian en visite de travail en Jordanie fut reçu à Amman par le roi Abdallah II

Aujourd’hui le président arménien Armen Sarkissian était en visite de travail en Jordanie. A Amman il a rencontré au Palais royal le roi Abdallah II de Jordanie. Cette visite du président arméniens est dans la suite de ses visites auprès de plusieurs dirigeants de pays arabes. Armen Sarkissian et le roi Abdallah II de Jordanie ont salué les liens chaleureux entre Erévan et Amman. Ils se sont déclarés prêts à développer la coopération dans le domaine économique entre l’Arménie et la Jordanie. Lors de cette rencontre, de nombreux ministres jordaniens accompagnaient le roi Abdallah II dont le Premier ministre Bicher Khasavneh, le ministre des Affaires étrangères Ayman Safati et le ministre de l’Industrie et du Commerce Maha Ali.

Krikor Amirzayan