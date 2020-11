Les habitants de Meghri sont hostiles à la voie routière qui traversera leur région entre le Nakhitchevan et l’Azerbaïdjan

L’accord entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous le parrainage de la Russie signé le 9 novembre avec l’arrêt des hostilités en Artsakh et la cession des territoires arméniens aux azéris prévoit également un passage routier près de Meghri au sud de l’Arménie, passage entre l’Azerbaïdjan et le Nakhitchevan afin de désenclaver cette République autonome azérie.

Ce passage près de Meghri dont on connait très peu les éléments, ont provoqué la colère des habitants de Meghri la ville arménienne frontalière de l’Iran près du fleuve Araxe. Les habitants de Meghri sont naturellement farouchement opposés à ce plan et ne disposent d’aucun élément sur ce projet. Meghri longe une voie ferrée aujourd’hui à l’arrêt depuis l’indépendance de l’Arménie et qui reliait depuis 50 ans à l’époque soviétique Erévan à Bakou. Une voie ferrée qui transportait 85% du transit de marchandises de la région.

Mkhitar Zakaryan le maire de Meghri s’interroge sur la future voie routière. « Va-t-elle suivre le même tracé que la voie ferrée ? » se questionne-t-il. Il ajoute « actuellement plusieurs projets sont à l’analyse dont l’un porte sur une voie routière perchée à 4 ou 6 mètres de haut afin d’éviter tout contact entre Arméniens et Azéris ».

Mkhitar Zakaryan affirme que la majorité de la population de sa ville est contre ce projet de passager routier entre le Nakhitchevan et l’Azerbaïdjan traversant l’Arménie. Kariné Setrakyan une habitante de Meghri interrogée par nos confrères de la Radio publique d’Arménie est catégorique « la guerre est terminée, mais les Turcs enlèvent des Arméniens sur les routes, on ne peut pas leur faire confiance ».



Hakob Hakobyan un habitant du village proche d’Agarak affirme quant à lui qu’il est opposé au projet de voir les Turcs passer sur ces terres arméniennes. Et d’ajouter quelque peu résigné et en colère « qui demande notre avis ? ». Mais le maire de Meghri affirme que sans la frontière entre l’Arménie et l’Iran, l’Arménie ne peut vivre.

Selon les accords, l’Arménie gardera bien sa frontière actuelle avec l’Iran.

Krikor Amirzayan