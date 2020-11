Arayik Harutyunyan le ministre de l’Education, des Sciences, de la Culture et des Sports est démis de ses fonctions

Par décret présidentiel signé aujourd’hui par le président arménien Armen Sarkissian, Arayik Harutyunyan le ministre arménien de l’Education, des Sciences, de la Culture et des Sports été démis de ses fonctions. Par une autre décision signée par le président Armen Sarkissian c’est Vahram Doumanyan qui est nommé ministre des Sciences, de l’Education et de la Culture. Après le ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan et le ministre de la Défense Davit Tonoyan, Arayik Harutyunyan est le troisième ministre du gouvernement Nikol Pachinian a faire les frais de la grave crise politique que traverse l’Arménie après la signature des accords de cession des territoires au Haut-Karabagh le 9 novembre.

Krikor Amirzayan

Education, Science, Culture and Sport.