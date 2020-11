Mandat d’arrêt international lancé par Bakou contre le général Seyran Ohanyan l’ex-ministre arménien de la Défense

Bakou a lancé un mandat d’arrêt international contre le général arménien et ex-ministre arménien de la Défense de l’Arménie entre 2008 et 2016, Seyran Ohanyan, qui avait récemment pris la charge de la défense de Chouchi.

Selon l’agence de presse azérie Trend, Seyran Ohanyan est accusé par un tribunal militaire azéri de crime de « génocide » selon un jugement rendu le 11 novembre. Bakou reproche à Seyran Ohanyan sa participation à ce que la propagande azérie appelle « le génocide de Khodjalou » où périrent en 1992 161 Azéris selon Human RIght Watch.

Krikor Amirzayan