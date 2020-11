Un navire turc en route vers la Libye arraisonné par une frégate allemande

Istanbul, 23 nov 2020 (AFP) -La Turquie a dénoncé lundi l’arraisonnement

selon elle non autorisé d’un de ses navires de transport de marchandises en

Méditerranée orientale par un bâtiment militaire allemand chargé de contrôler

un embargo sur les armes contre la Libye.

Dimanche soir, la frégate allemande Hamburg a stoppé le navire cargo MV

Roseline A, battant pavillon turc, dans le cadre de l’opération européenne

Irini qui veille au respect de l’interdiction d’acheminer des armes en Libye

décrétée par les Nations unies.

Selon Ankara, le navire turc stoppé au sud-ouest du Péloponnèse

transportait des denrées et du matériel humanitaire à destination de Misrata.

Des militaires allemands armés sont arrivés à bord du navire en descendant

en rappel depuis un hélicoptère, selon des images filmées par l’équipage et

diffusées par les médias turcs, avant de prendre le contrôle de la salle des

commandes.

"Tous les membres d’équipage, y compris le capitaine, ont été fouillés de

force", a affirmé le ministère turc des Affaires étrangères dans un

communiqué.

Il a dénoncé une intervention "basée sur un soupçon difficile à

comprendre", estimant que les militaires allemands n’avaient pas le droit de

fouiller le navire sans l’accord d’Ankara.

Une version toutefois contredite par le ministère des Affaires étrangères

allemand.

Selon un de ses porte-parole à Berlin, les militaires avaient prévenu les

autorités turques de leur intention d’inspecter le navire, et en l’absence

d’objection, avaient procédé à l’arraisonnement.

La décision a été prise non pas par les militaires allemands, mais par le

quartier général de l’opération Irini à Rome, a-t-il ajouté, précisant que

l’intervention avait été interrompue après que la Turquie eut signifié son

veto.

« Tout s’est déroulé exactement en conformité avec le protocole », a assuré

le porte-parole, ajoutant qu’aucune contrebande n’avait été trouvée.

- Mise en garde européenne -

La mission Irini a affirmé dans un communiqué que les militaires allemands

étaient montés à bord du navire turc après l’avoir intercepté à 160 milles

marins au nord de Tripoli mais qu’ils avaient dû « suspendre leurs activités »

faute d’autorisation d’Ankara pour procéder à des fouilles.

"Le capitaine du navire et son équipage se sont montrés coopératifs envers

l’équipe montée à bord", a ajouté Irini.

La Turquie affirme de son côté que les soldats, restés à bord du MV

Roseline A toute la nuit, n’ont mis fin à leurs recherches qu’après "les

objections insistantes« d’Ankara. »Les mesures illégales prises contre nos navires de transport cherchant à

se rendre en Libye sont inacceptables", a-t-il dénoncé.

Les pays membres de l’opération Irini - dont l’Allemagne et la France - ont

de leur côté publié lundi une déclaration commune menaçant de sanctions

« toutes les parties libyenne ou internationale » qui pourraient mettre en péril

le fragile processus de paix en cours en Libye.

Lancée en avril, l’opération Irini vise à faire respecter l’embargo des

Nations unies sur les armes envoyées en Libye par les soutiens des

belligérants dans ce pays en guerre.

La Turquie juge cette mission navale biaisée et accuse les Européens de

chercher à travers ce mécanisme à empêcher les livraisons d’armes par voie

maritime destinées au gouvernement de Tripoli, tout en passant sous silence

celles fournies à l’homme fort de l’Est Khalifa Haftar par ses alliés par

voies aérienne et terrestre.

Selon l’UE, Irini a permis de documenter les violations de l’embargo

commises par la Turquie et la Russie, deux pays impliqués dans le conflit.

L’UE a sanctionné en septembre un armateur turc coupable de violations de

l’embargo par le gel de ses avoirs dans l’UE.

En proie au chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est

aujourd’hui déchirée entre deux camps rivaux : le gouvernement d’union (GNA),

basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, et un pouvoir à l’Est incarné par le

maréchal Haftar.

Le GNA est soutenu par la Turquie, tandis que le camp Haftar est appuyé par

les Emirats arabes unis, la Russie et l’Egypte.