Liste des localités de l’Artsakh cédées à l’Azerbaïdjan communiquée par le gouvernement arménien aujourd’hui

Le gouvernement arménien vient de publier la liste des localités arméniennes de l’Artsakh (Haut-Karabagh) passées dans les mains de l’ennemi depuis le 27 septembre tant lors de la guerre qu’après les accords du 9 novembre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous le parrainage de la Russie. Le gouvernement arménien s’est engagé à apporter une aide financière aux populations déplacées de ces zones de l’Artsakh.

Localités cédées à l’Azerbaïdjan :

Région de Kashatagh :

Kovsakan, Mitchnavan, Orotan, Alashkert, Aghadzor, Aghanous, Aghavnatoun, Aygehovit, Aygek, Arakhitch, Ardzvashen, Artashavi, Gandza, Getametch, Getap, Goghtanik, Drakhtadzor, Eretsvank, Ishkhanadzor, Lernahovit, Dzargaberd, Dzidzernavank, Dzobadzor, Keren, Koumayri, Hak, Hakari, Haygazyan, Hotchants, Tzorap, Ghazarapat, Mamark, Martounachen, Mirik, Mcheni, Mochatagh, Mouch, Norachenik, Chaloua, Saratak, Sonasar, Nerkin Sous, Vakounis, Baghazin, Van, Vardabats, Vourgavan, Tikranavan, Ourekan, Pakahan, Kachounik, Karagah.

Région de Martakert :

Nor Seysoulan, Hovatachen, Nor Haykadjour, Nor Karmiravan, Nor Aygestan, Nor Maragha, Talich, Madaghis.

Région de Chahoumian :

Karvadjar, Agnaberd, Nor Bradjour, Nor Getachen, Dadivank, Yeghegnout, Tchouar, Nor Erkedj, Kharkhapout, Dzar, Nor Karatchinar, Havsatagh, Nor Manachid, Tcharektar, Nor Vernichen, Knaravan.

Région de Hadrout :

Hadrout, Azokh, Aknaghbyour, Aygestan, Aratchamough, Arakel, Arevchat, Banadzor, Drakhtik, Taghaser, Taghot, Khantsador, Dzakouri, Dzamdzor, Karmrakoudj, Hakakou, Hartachen, Mariamadzor, Medz Tagher, Mokhrenis, Norachen, Pletants, Tchrakous, Vardachat, Togh, Toumi, Oukhtadzor, Kyouratagh, Mekhakavan.

Région de Chouchi :

Chouchi, Karin dagh.

Région d’Askeran :

Avetaranots, Akraghbyour, Tchraghatsner, Madatachen, Skhnakh, Mochkhmhat, Oughtasar, Armenakavan.

Région de Martouni :

Djivani, Chekher, Zardanachen, Sargsachen, Taghavard, Vazgenachen.

Krikor Amirzayan