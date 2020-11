Des parents de soldats disparus en Artsakh manifestent devant le ministère arménien de la Défense

Ce matin devant les bâtiments du ministère arménien de la Défense dans les environs d’Erévan les familles des soldats Arméniens portés disparus lors de la dernière guerre de l’Artsakh manifestent et demandent aux autorités arméniennes de tout faire pour récupérer les corps des soldats disparus.

Le député Antranik Kotcharyan le président des questions de Défense et de sécurité à l’Assemblée nationale d’Arménie leur a promis que demain la question va être examinée au Parlement.

« Aujourd’hui lors de la réunion du gouvernement vont également être posée un certain nombre de questions sur ce sujet » a affirmé A. Kotcharyan qui a invité de 15 à 20 parents de soldats disparus à venir écouter à l’Assemblée générale les ministres arméniens des Affaires étrangères et de la Défense qui présenteront un certain nombre de propositions au sujet des soldats disparus. Seront également présents à la réunion au Parlement, les représentants de la Croix Rouge internationale ainsi que des membres du contingent des soldats russes chargées de la paix au Haut-Karabagh.

Krikor Amirzayan