La sauvagerie azérie

Outre l’emploi de drones tueurs, des exactions des jihadistes syriens envoyés par Ankara qui, par ailleurs revendique son entrée dans l’Union européenne, les images d’humiliations révoltantes et exécutions sommaires colportées par les soldats azéris eux-mêmes sur les réseaux sociaux, montre combien la haine de l’Arménien est inscrite dans l’esprit de ces hommes, véritablement phagocytés par le pouvoir azéri.

Des images insoutenables que l’on pensaient êtres révolues depuis le moyen-âge, montrant la sauvagerie de soldats azéris qui n’hésitent pas à outrager des cadavres d’Arméniens, leur assénant des coups de pieds en plein visage, écrasant leurs corps, les poussant dans les ravins, leur tranchant les oreilles, même encore vivants et les décapitants. Mais aussi les forçant à embrasser le drapeau de l’Azerbaïdjan, les faisant chanter et applaudir à leurs invectives. De même qu’on les force à insulter le premier ministre arménien et à avouer, en interrogatoire, que le Haut-Karabakh est à l’Azerbaïdjan. Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Certaines vidéos sont si terribles que la communauté Youtube les a supprimé.

Ces comportements ignobles et révoltants devront être condamnés par la communauté internationale et sanctionnés par le Tribunal Pénal International.

Ces vidéos n’ont aucun équivalent, à ce jour, du côté arménien.

Jean Eckian