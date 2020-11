Davantage de ministres arméniens remplacés

Le Premier ministre Nikol Pashinian a remplacé vendredi les ministres arméniens de la Défense, du Travail et des Situations d’urgence dans le cadre du remaniement ministériel promis par lui en début de semaine.

Le ministre de la Défense Davit Tonoyan et les ministres du Travail et des Affaires sociales Zaruhi Batoyan ont été remplacés par deux des conseillers de Pashinian : Vagharshak Harutiunian et Mesrop Arakelian respectivement.

Harutiunian est un général d’armée à la retraite qui a été ministre de la Défense de 1999 à 2000.

Un autre général en service actif, Andranik Piloyan, a été nommé ministre des situations d’urgence. Son prédécesseur, Felix Tsolakian, s’est retiré mardi, un jour après la démission du ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian.

Ces démissions ont été largement attribuées à la guerre de six semaines avec l’Azerbaïdjan qui a entraîné d’importantes pertes territoriales arméniennes dans et autour du Haut-Karabakh.

L’issue de la guerre, arrêtée par une trêve négociée par la Russie le 10 novembre, a déclenché des manifestations de rue à Erevan et des demandes de l’opposition pour la démission de Mnatsakanian. Le Premier ministre et ses alliés politiques avaient rejeté ces demandes.

Pashinian a annoncé mercredi qu’il remanierait son gouvernement pour mettre en œuvre au cours des six prochains mois un plan d’action visant à « établir la stabilité et la sécurité dans le pays ». Ce plan en 15 points, qualifié par l’opposition de gadget, appelle à une réforme majeure des forces armées arméniennes.

Certains députés pro-gouvernementaux ont rendu Tonoyan responsable de la défaite militaire au Karabakh. Le ministère de la Défense arménien a rejeté ces critiques.

Dans une déclaration publiée juste après son limogeage, Tonoyan a déclaré « Suis-je satisfait de mes performances pendant la guerre et la période qui l’a précédée ? Je pense que certaines orientations conceptuelles, que je n’ai pas eu le temps d’achever, doivent être révisées. En ce sens, je suis prêt à assumer ma part de responsabilité ».

Tonoyan a indiqué en même temps qu’il pense que ce n’est pas le moment pour évaluer son parcours. « La situation actuelle doit être désamorcée », a-t-il déclaré.

Pashinian avait nommé Tonoyan au poste de ministre de la Défense après son arrivée au pouvoir en mai 2018. Tonoyan, qui aura 53 ans la semaine prochaine, avait été ministre adjoint de la Défense de 2010 à 2017, sous le règne de l’ancien président Serge Sarkisian.