75 secouristes Russes supplémentaires et du matériel de secours vont arriver au Haut-Karabagh

Le ministère russe des Situations d’urgence a indiqué que le nombre de leurs membres au Haut-Karabagh sera augmenté de 75 personnes, essentiellement des secouristes et des pompiers annonce l’agence russe RIA Novosti se fondant sur les informations du ministère.

« Au centre de sauvetage de Novinski furent analysées le personnel et le matériel qui sont prêts à renforcer la présence des membres de la Situation d’urgence de la Russie au Haut-Karabagh. Actuellement il y a 75 spécialistes et 13 camions et matériel pour être dirigés vers les centres de secours au Haut-Karabagh. Les forces complémentaires continuent leur arrivée au Haut-Karabagh » a indiqué la direction du centre de secours russe. En affirmant que « le groupe dispose de tout le matériel et des technologies nécessaires pour leur mission ». La Russie renforce ainsi par son aide sa présence au Haut-Karabagh.

Krikor Amirzayan