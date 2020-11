Vidéo montrant que la vie reprend à Stépanakert

Murad Gazdiev Correspondant de la chaîne russe RT a déclaré « »Il est difficile de dire combien Stepanakert a changé au cours de la semaine dernière. Nous sommes arrivés dans une ville fantôme, presque aucune lumière allumée nulle part, les habitants nulle part. Pas d’eau chaude ou froide, électricité, chauffage. Seulement des hurlements de chiens abandonnés. Et maintenant c’est comme une ville différente. Les rues sont animées avec la vie, les étals et les magasins s’ouvrent. Les enfants courent et crient, il y a une agitation partout. En général, on peut dire que Stepanakert est revenu à la vie. 25000 citoyens sont revenus au Karabakh dans les 5 derniers jours, disent les autorités locales".

pour lancer la vidéo cliquer que l’image