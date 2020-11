La Turquie aurait maintenant envoyé des familles syriennes dans les territoires qu’elle occupe en tant que colons, rapporte Sky News Arabia.

La Turquie, qui a déployé des centaines de mercenaires syriens pour combattre en première ligne pour le Karabakh, aurait maintenant envoyé des familles syriennes dans les territoires qu’elle occupe pour aller les rejoindre en tant que colons, rapporte Sky News Arabia.

Des sources privées ont révélé à « Sky News Arabia » que le gouvernement turc avait transféré des dizaines de familles arabes et turkmènes des zones sous son contrôle dans le nord-est de la Syrie vers la région du Haut-Karabakh, pour les installer dans les zones d’où les forces arméniennes se sont retirées, afin de provoquer un changement démographique dans la région.

Le gouvernement turc a pris le contrôle de l’ Azerbaïdjan au cours de la guerre qui a duré pendant des semaines et a pris fin avec un accord la semaine dernière , conduisant à la retrait des forces arméniennes du territoire du Haut - Karabakh .

Le représentant de l’administration autonome du nord-est de la Syrie, Shafan al-Khaburi, a déclaré à « Sky News Arabia » qu’il avait confirmé des informations concernant le transfert de familles syriennes par le gouvernement turc dans la région du Haut-Karabakh .

Shafan Al-Khabouri a expliqué que cela est fait pour provoquer un changement démographique au Karabakh, qui est habité par un grand nombre de Kurdes, expliquant que les Kurdes appellent la région « Kurdistan rouge ».

Il a ajouté que lui et son administration étaient en contact permanent avec les Kurdes et qu’ils avaient veillé à ce que certaines familles syriennes y arrivent via la Turquie.

Shafen Al-Khabouri a indiqué que le changement démographique n’est pas une nouvelle approche pour le gouvernement turc, comme il l’avait précédemment appliqué dans le nord-est de la Syrie, dans la ville d’Afrin, qui ne compte maintenant que moins de 7% de ses habitants d’origine, et ils veulent répéter l’expérience au Karabakh.

Il a souligné que la « République du Kurdistan rouge » était une république autonome appartenant au gouvernement de l’Azerbaïdjan, qui a été établie au début de l’ère de Lénine le 7 juillet 1923 et s’est terminée tragiquement le 8 avril 1929, et sa capitale était Lachin, et comprenait les villes de Kalbagar et Qubadli, qui sont aujourd’hui situées dans la région. Le Haut-Karabakh est effectivement occupé par l’armée turque et ses mercenaires. "

Dans le contexte, Lamar Arkandi, un chercheur sur les groupes terroristes, dit que le gouvernement turc travaille actuellement à transférer des familles syriennes des villes du nord-est de la Syrie, en particulier Afrin, vers la région du Haut-Karabakh, après le retrait des forces arméniennes et la remise de certaines parties à l’Azerbaïdjan, afin d’effectuer un changement démographique dans la région après leur avoir promis d’acquérir la citoyenneté azérie.

Lamar Arkandi a ajouté qu’après l’occupation de l’Artsakh la Turquie va entrer dans la deuxième étape, qui consiste à y envoyer des soldats turcs pour l’occuper directement, et le parlement turc a approuvé, mardi, l’envoi de soldats turcs là-bas.

Lamar Arkandi a indiqué que la troisième étape consiste à envoyer les familles turkmènes de la ville d’Al-Rai et d’Azaz et des zones frontalières avec la Turquie, et de les réinstaller là-bas pour provoquer un changement démographique comme cela se passe actuellement à Afrin, et pour que cette colonie soit une excuse pour que la Turquie et Erdogan s’engagent dans une intervention militaire quand bon leur semble.

Et elle a poursuivi : En effet, les familles turkmènes et certaines familles arabes des familles de mercenaires syriens du nord ont commencé à arriver en Artsakh, avec l’arrivée des premières avant-gardes des mercenaires syriens il y a un mois.