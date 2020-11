Henrikh Mkhitaryan offre un doublé lors du match AS Rome-Parme (3-0) et le dédie à l’Arménie

L’international arménien Henrikh Mkhitaryan qui avait réalisé le triplé lors de la dernière journée du championnat d’Italie face à Gênes, vient de signer lors de cette 8e journée un doublé ce dimanche à Rome lors du match AS Rome-Parme (3-0). Les buts d’Henrikh Mkhitaryan furent marqués à la 32e et 40e minute. L’Arménien a déjà marqué 5 buts et réalisé 4 passes décisives en Série A cette saison. Henrikh Mkhitaryan est en grande forme. Il avait annoncé en début du championnat que cette saison serait pour lui l’une des meilleurs. Et il le prouve sur le terrain en étant aujourd’hui encore le meilleur joueur du match. Henrikh Mkhitaryan qui avait lancé plusieurs messages dédiés aux soldats Arméniens, à la mémoire des victimes de la guerre de l’Artsakh dédie une nouvelle fois ce succès en championnat d’Italie à l’Arménie.

Krikor Amirzayan