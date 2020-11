Sainte-Etchmiadzine et toutes les églises arméniennes de la planète ont célébré la messe dédiée à nos soldats morts dans la défense de l’Artsakh

Aujourd’hui dimanche 22 novembre, toutes les églises arméniennes d’Arménie, d’Artsakh et de la diaspora ont célébré une messe dédiée aux victimes arméniennes de la récente guerre de l’Artsakh. A Sainte-Etchmiadzine le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et son épouse Anna Hakobyan étaient présents à la cérémonie religieuse en mémoire de nos milliers de soldats disparus entre octobre et novembre lors de la défense de l’Artsakh agressée par l’Azerbaïdjan.

Une messe célébrée dans l’autel en plein air de Sourp Trdat (Saint Tiridate) à Etchmiadzine par le Catholicos Karékine II. De nombreuses personnalités, des centaines de fidèles et de soldats étaient présents à la cérémonie religieuse transmise également en direct dans le monde par la Chaîne de Télévision Publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan