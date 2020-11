L’international arménien Gegham Kadimyan marque son 12e but en championnat de Biélorussie et le dédie à l’Arménie

L’international arménien et milieu de terrain de Neman (Biélorussie) Gegham Kadimyan a marqué un nouveau but lors de la 29e journée du championnat de Biélorussie lors du match de ce dimanche entre Neman Grodno contre Slutsksakhar (1-0). Le 12e but de l’Arménien en championnat de Biélorussie cette saison. Un but qui permit à Neman Grodino de gagner le match. Après son but Gegham Kadimyan s’est emparé du drapeau arménien auprès des supporters Arméniens dans les tribunes pour défiler avec le tricolore arménien et dédier son but à l’Arménie. A une journée de la fin du championnat, Neman est 3e au classement général avec 53 points.

Krikor Amirzayan

https://armenpress.am/arm/news/1035603.html