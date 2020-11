Un millier d’habitants des 6 200 que comptait la ville de Martouni (Haut-Karabagh) sont revenus

Parmi les habitants de Martouni (Haut-Karabagh) qui avaient trouvé refuge dans d’autres localités ou en Arménie sont revenus à Martouni aujourd’hui située à un kilomètre de la nouvelle frontière de l’Azerbaïdjan a indiqué dimanche Edik Avanesyan le maire de la ville célèbre pour ses grenades (le fruit…).

« En ville la situation est normale. Le régime du cessez-le-feu se poursuit. La ville a beaucoup souffert, il y a beaucoup de constructions démolies, de 70 à 80% des bâtiments sont détruits. L’école maternelle est dégradée, les habitations ainsi que l’école…actuellement près d’un millier d’habitants sont revenus. Avant la guerre Martouni comptait 6 200 habitants » a indiqué à la presse le maire de Martouni en Artsakh. Il a ajouté que lors de la guerre 400 personnes étaient encore restées dans la ville pour la défendre. Aznavour Saghiyan l’adjoint au maire de Martouni a affirmé de son côté que les hommes de la ville étaient armés et ont aidé l’Armée arménienne à repousser les attaques azéries. Il ajouta que « Les Azéris désiraient depuis longtemps prendre Martouni. Mais ils n’ont pas réussi. Les habitants ont aidé l’armée. Il étaient répartis par de petits groupes de sept à huit personne qui étaient en contact radio permanent dans divers secteurs de la ville et aidaient les soldats » a indiqué Aznavour Saghiyan en affirmant que la ligne de front de trouvait de 1 à 15 km de la ville. Il s’est dit certain que tous les habitants de Martouni reviendront.

Krikor Amirzayan