Le bras droit de Ter Petrossian condamne la débâcle du Karabakh

Un proche de l’ancien président Levon Ter-Petrosian a sévèrement critiqué vendredi la manière dont le premier ministre Nikol Pashinian a géré la guerre avec l’Azerbaïdjan, déclarant que sa « vanité insatiable » avait empêché une issue plus favorable pour l’Arménie et le Haut-Karabakh.

Levon Zurabian, le vice-président du parti du Congrès national arménien (HAK) de Ter-Petrosian, a insisté sur le fait que Pashinian aurait pu arrêter la guerre plus tôt et avec moins de pertes territoriales arméniennes s’il avait accepté les propositions de paix initiales de la Russie.

« Nikol Pashinian lui-même admet qu’il y avait une telle opportunité », a déclaré M. Zurabian au service arménien de RFE/RL. « Nikol Pashinian lui-même a dit qu’à chaque revers militaire, le plan [russe] changeait pour être pire... mais il a continué à résister, à persister.

« Cela est principalement dû au fait que Nikol Pashinian a une vanité insatiable et morbide et qu’il est absolument ignorant des relations internationales, de la géopolitique et des affaires militaires », a-t-il accusé.

M. Zurabian a également déclaré que quelques semaines avant qu’un accord négocié par la Russie ne mette fin à la guerre, le 10 novembre, Pashinian n’a pas autorisé Ter-Petrosian à essayer de négocier à Moscou un meilleur accord de paix.

Il a dit : « Vous pouvez aller [à Moscou] mais je ne vous donne pas cette autorisation ». Il a ainsi montré son penchant irresponsable à vivre dans ses propres rêves, détaché de la réalité », a-t-il déclaré.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi que Pashinian aurait évité d’importantes pertes territoriales arméniennes au Karabakh s’il avait accepté les conditions de l’Azerbaïdjan pour un cessez-le-feu fixé trois semaines avant la fin de la guerre. Poutine a affirmé que la partie arménienne aurait spécifiquement conservé le contrôle de Chouchi (Shusha), la deuxième ville du Karabakh.

Deux législateurs de haut niveau représentant le bloc My Step de Pashinian ont confirmé jeudi que Poutine avait proposé à Erevan un accord de trêve différent le 20 octobre. Ils ont déclaré qu’il n’avait pas été accepté parce que les dirigeants de l’Arménie et du Karabakh espéraient toujours parvenir à un « retournement » de la guerre.

« Aucun expert militaire sérieux, y compris le chef de l’état-major général de notre armée, n’avait donné d’informations indiquant qu’il était possible d’obtenir un retournement de situation dans la guerre », a rétorqué M. Zurabian.

« Pashinian] n’a jamais réalisé que la mission principale d’un homme d’État est de calculer les ressources [à sa disposition] et de construire une stratégie réaliste basée sur ces ressources », a-t-il déclaré. En fait, il a mis tout cela de côté et ne s’est appuyé que sur le soi-disant « esprit ». C’est le plus grand crime ».

Ter-Petrosian, qui avait dirigé l’Arménie de 1991 à 1998, a longtemps prôné une solution de compromis au conflit du Karabakh impliquant des concessions territoriales majeures à l’Azerbaïdjan. Il a également critiqué la politique de Pachinian au Karabakh et la gestion de la guerre. Mais son parti n’a pas rejoint la douzaine d’autres groupes d’opposition arméniens pour organiser des manifestations à Erevan et exiger la démission de Pashinian.

Le porte-parole de Ter-Petrosian, Arman Musinian, a déclaré vendredi que l’ex-président de 75 ans ne veut pas dire « toute la vérité sur le désastre infligé au peuple arménien » maintenant parce que cela ne ferait qu’aggraver les tensions politiques dans le pays.

« Il est impératif pour le moment de stabiliser la situation politique en Arménie et en Artsakh (Karabakh), et les autorités comme l’opposition en sont responsables », a écrit Musinian sur Facebook.