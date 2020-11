Le site archéologique arménien antique de Tigranakert (Haut-Karabagh) fondé par Tigrane le Grand au Ier siècle avant J.-C. est passé aux mains de l’Azerbaïdjan

Le site archéologique de la ville de Tigranakert (Haut-Karabagh) est passé en territoire cédé à l’Azerbaïdjan

Suite à l’accord du 9 novembre entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie, le site archéologique arménien de Tigranakert au Haut-Karabagh qui se trouve à 8 km au nord-est de la ville d’Aghdam est passé aux mains de l’Azerbaïdjan. Information communiquée par Hamlet Petrosyan qui était depuis plusieurs années à la tête d’une équipe d’archéologues Arméniens qui valorisaient le site antique de cette ville fondée au 1er siècle avant J.-C. par l’empereur Arménien Tigrane le Grand. Le plus grand roi arménien de tous les temps qui avait porté l’Arménie à son apogée s’étendant entre trois mers avait construit 4 villes portant le nom de Tikranakert, dont l’actuelle Diyarbakir (Tigranakert) la capitale du Kurdistan turc.

« Je crois que les Azéris continueront les recherches archéologiques et avec une plus grande envergure, sans doute pour présenter le site antique de Tigranakert comme témoin de la civilisation des Aghvans, comme d’ailleurs ils le répètent sans cesse au mépris de la réalité » dit H. Petrosyan.

Le site archéologique de Tigranakert qui était devenu l’un des sites touristiques les plus fréquentés de l’Artsakh et qui s’enrichissait chaque année de la mise à jour de nouveaux objet découverts fait ainsi les frais de ces cessions de territoires suite à la défaite de la guerre de l’Artsakh face aux forces turco-azéries…

Krikor Amirzayan