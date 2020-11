La vie reprend à Stepanakert

Les unités du contingent russe de maintien de la paix continuent de s’acquitter de tâches de surveillance du respect du régime de cessez-le-feu sur le territoire du Haut-Karabakh.



Dans les zones de responsabilité du nord et du sud, une surveillance permanente de la situation et le contrôle du respect du cessez-le-feu par les soldats de la paix russes sont effectués dans 23 postes d’observation.



Avec l’aide du Centre interdépartemental pour la réponse humanitaire de la ville de Stepanakert, ils ont commencé à retrouver une vie paisible.



Les responsables de la ville continuent de restaurer l’organisation de la circulation, de l’électricité et de l’approvisionnement en eau des équipements sociaux des infrastructures civiles et des bâtiments résidentiels. Des magasins et des salons de coiffure ont été ouverts, des transports en commun dans la ville et des communications avec les localités isolées ont été établies.



La boulangerie de la ville a repris la production de produits de boulangerie à pleine capacité. Aujourd’hui, la ville de Stepanakert ne connaît pas d’interruptions dans l’approvisionnement en farine et autres produits alimentaires. Les tortillas sont cuites en quelques minutes. La livraison de pain aux localités les plus proches a été organisée.



Pour contrôler le cessez-le-feu et les opérations militaires, un contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé dans la zone du conflit du Haut-Karabakh, composé de 1 960 militaires, 90 véhicules de transport de troupes blindés, 380 unités d’automobiles et de matériel spécial.