Le premier convoi du ministère russe des Urgences est arrivé à Stepanakert en milieu de journée le 21 novembre.



La deuxième colonne, formée dans la région de Rostov, traverse déjà le territoire du territoire de Krasnodar. Aujourd’hui, il parcourra 630 kilomètres jusqu’à sa destination. Au total, 35 équipements et une quarantaine de personnes sont impliqués.



Les deux convois formés par le ministère livrent 345 tonnes d’aide humanitaire à Stepanakert. Les matériaux de construction sont livrés par transport spécial pour restaurer les infrastructures sociales et les maisons de la population touchée. Les premiers convois humanitaires sont partis pour le Haut-Karabakh le 20 novembre.



Il convient de rappeler que le regroupement du ministère russe des Urgences avec des représentants des municipalités continue d’évaluer les dommages causés lors de l’inspection des bâtiments endommagés à Stepanakert, Martakert, Martuni et Askeran.