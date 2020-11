Macron apporte son soutien à la communauté arménienne

Paris, 21 nov 2020 (AFP) - Emmanuel Macron a apporté samedi son soutien à

la communauté arménienne, en se déplaçant au siège d’un Phoneton qui recueille

des fonds au profit des populations en Arménie et au Haut Karabakh, région

séparatiste d’Azerbaïdjan à majorité arménienne touchée par la guerre.

"Cet engagement humanitaire, c’est évidemment ce que nous devons aux

120.000 déplacés du Nagorny Karabakh (ou Haut Karabagh) et des 7 provinces

restituées, mais aussi au million au moins d’Arméniens qui vivent aujourd’hui

dans des conditions qui sont insoutenables« , »sous-alimentés" et frappés par

une « très grande pauvreté », a expliqué le président français.

Un premier avion d’aide partira de France « dès dimanche », a-t-il indiqué.

Un autre s’envolera vendredi transportant l’aide du gouvernement et du Fonds

(santé, vêtements chauds, jouets...), avec à son bord l’ancien footballeur

international français d’origine arménienne Youri Djorkaeff.

« Aujourd’hui, il y a un cessez-le feu » entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie,

« mais il y a une situation humanitaire qui est dramatique », a affirmé l’ancien

champion du monde en 1998, présent lui aussi au Phoneton.

Les personnes déplacées « ont dû fuir en emportant souvent peu d’affaires »,

explique Christophe Dossikian, vice-président du Fonds arménien français.

Le Phoneton a été lancé jeudi. Il a récolté 1,7 million d’euros et devrait

atteindre 2 millions. Mais « les besoins sont beaucoup plus importants », selon

M. Dossikian. Une vingtaine de personnes travaillent sur le site, dans un

local mis à disposition par un groupe de télécoms.

La cible principale est la diaspora arménienne en France qui, avec 600.000

personnes, est la plus grande d’Europe.

"Nous saluons l’implication du président Macron, qui a été le seul parmi

les dirigeants occidentaux à dénoncer l’agression azérie", selon M. Dossikian.

Outre l’aide humanitaire, Emmanuel Macron a expliqué que la France

demandait « un cessez-le-feu patrimonial et culturel » pour éviter une

« destruction du patrimoine culturel et cultuel » arménien dans la région.

Le chef de l’Etat a aussi redit son souhait d’une "supervision

internationale" de l’accord signé la semaine dernière entre l’Azerbaïdjan et

l’Arménie, parrainé par la Russie, qui a mis fin à plusieurs semaines

d’affrontements meurtriers au Nagorny Karabakh, et "nécessite d’être

consolidé".

Il reste des questions qui "ne peuvent pas être réglées uniquement dans une

discussion turco-russe", a déclaré Emmanuel Macron, qui s’était entretenu à ce

sujet jeudi avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier

ministre arménien Nikol Pachinian.

