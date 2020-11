Un soldat Arménien blessé, retrouvé 6 jours après dans une forêt près de Chouchi

Artak Beglaryan le responsable chargé des Droits de l’homme en Artsakh a affirmé que depuis le 13 novembre près de 350 corps de soldats Arméniens disparus lors de la guerre avaient été retrouvés par les forces arméniennes ou transférés par l’ennemi azéri. « Les recherches se poursuivaient ces derniers jours dans la région de Chouchi mais également Martouni, Karmir Shuka et Madaghis. Pour d’autres secteurs les pourparlers sont en cours pour des transferts » a indiqué Artak Beglaryan.

Il a révélé que dans la région de Chouchi, il y a quelques jours un policier Arménien qui était blessé au front a été retrouvé alors qu’il s’était caché durant 6 jours dans la forêt et fut sauvé lors de ces opération de recherche des corps des soldats. « Malheureusement c’est le seul exemple d’un soldat trouvé vivant » dit Artak Beglaryan. Il a également indiqué que des soldats Arméniens prisonniers avaient été exécutés par les Azéris et que des corps portaient des mutilations. « A Chouchi furent trouvés les corps de 3 citoyens qui avaient été sauvagement assassinés par les forces azéries » a indiqué Artak Beglaryan. L’Azerbaïdjan devra répondre de ces crimes.

Krikor Amirzayan