Vahan Bichakhchyan consacre la victoire aux soldats arméniens

Le milieu de terrain de l’équipe nationale de football d’Arménie et de l’équipe slovaque de Zhilina, Vahan Bichakhchyan, a dédié la victoire sur la Macédoine du Nord lors du sixième et dernier match du deuxième groupe de l’UEFA Nations League Division C aux soldats arméniens.

« Une belle journée pour l’Arménie ! Je nous félicite tous pour cette performance historique et je dédie la victoire à nos soldats héroïques, qui se sont sacrifiés pour notre sainte patrie et seront toujours honorés et rappelés. Nation arménienne puissante ! » a écrit le footballeur de 21 ans sur sa page Facebook.

Au stade de Nicosie, l’équipe arménienne a gagné avec le score minimum grâce à un but inscrit par Hovhannes Hambardzumyan et, remportant la première place avec 11 points. La Macédoine du Nord a remporté la deuxième place avec 9 points, suivie de la Géorgie et de l’Estonie avec respectivement 7 points et 3 points.