Le village de Vazgenashen près de Martouni (Haut-Karabagh) transféré à l’ennemi azéri suite aux accords du 9 novembre

Le 20 novembre la commune de Vazgenashen de la région de Martouni (Haut-Karabagh) est passée à l’ennemi azéri suivant la signature du cessez-le-feu du 9 novembre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous le parrainage de la Russie. Le 20 au soir, la population de Vazgenashen a laissé ses habitations pour être transférée en Arménie eu dans diverses localités du Haut-Karabagh. 25 familles originaires de Vazgenashen se trouvent actuellement à Bardashen, Norashen, Avdour, Ashan et Myurishen, 10 familles à Stepanakert, 5 familles dans les villages d’Ivanian et Shosh dans la région d’Askeran. 25 familles furent transférées en Arménie a indiqué Stepanakert.

Krikor Amirzayan