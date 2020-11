Le village de Vazgenashen dans la région de Martuni a été remis soudainement à l’Azerbaïdjan

Le village de Vazgenashen dans la région de Martuni au Haut-Karabakh, de manière inattendue pour les résidents locaux, a été transféré sous le contrôle de la partie azerbaïdjanaise. Les informations sur la reddition du village, apparues plus tôt dans les médias et les réseaux sociaux, ont été confirmées par le Centre d’information unifié.

Il est à noter que le 20 novembre, les habitants de Vazgenashen ont quitté leur village et se sont installés dans différentes communes d’Arménie et d’Artsakh. 25 familles sont parties dans les villages de Berdashen, Norshen, Avdur, Ashan et Murishen de la région de Martuni, 10 familles à Stepanakert, 5 familles dans les villages d’Ivanyan et Shosh de la région d’Askeran, 25 autres familles ont déménagé dans différentes communautés d’Arménie.



Auparavant, des informations étaient apparues sur les réseaux sociaux selon lesquelles des Azerbaïdjanais avaient soudainement pénétré dans le village de Vazgenashen dans plusieurs voitures. La population arménienne a été choquée, les gens ont fui d’urgence vers le village voisin d’Avdal. Il a été rapporté que les villageois étaient effrayés et ont noté les dangers d’être dans le village.

Auparavant, la partie arménienne a transféré la région d’Aghdam, y compris sept villages qui y étaient inclus selon la division administrative de la partie azerbaïdjanaise - Nor Maraga, Nor Aygestan, Nor Seisulan, Nor Karmiravan, Nor Aikadzhur, Ovtashen et Nor Jraberd. Cette nouvelle a également été un choc pour les habitants de ces villages et toute la communauté arménienne.