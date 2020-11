Arayik Harutyunyan en visite à Martouni (Artsakh) : l’Artsakh devra continuer à garder son statut d’Etat indépendant

Samedi 21 novembre Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh s’est rendu à Martouni (Artsakh) pour une visite de travail. Il était accompagné du ministre de l’Urbanisme ainsi que des cadres du gouvernement et des responsables de Martouni. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre rapidement les travaux de reconstruction de la ville. Il a en compagnie des membre du Conseil municipal de la ville revu les projets de remise en état d’un certain nombre de bâtiments endommagés. Arayik Harutyunyan a évoqué également l’aide sociale à la population de Martouni en matière de logement, d’électricité et de gaz comme. Une aide financière également pour les abonnements des téléphones portables et du réseau internet.

Le président de l’Artsakh a également affirmé que l’Etat apporterait une aide aux financements des travaux agricoles comme la fourniture gratuite du carburant des véhicules agricoles. « Après cette dure épreuve que nous avons traversé, nous devons nous remettre debout. L’Artsakh devra continuer à garder son statu d’Etat indépendant en ayant derrière lui le soutien de tous les Arméniens de la planète et la Russie. Epaule contre épaule nous devons construire notre avenir » dit Arayik Harutyunyan.

Krikor Amirzayan