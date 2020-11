Le Premier ministre a présenté le nouveau ministre de la Défense

Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est rendu au ministère de la Défense et a présenté le nouveau ministre Vagharshak Harutyunyan aux officier supérieur des Forces armées, a informé le bureau de presse du Premier ministre à Armenpress.

Nikol Pashinyan a remercié l’ancien ministre Davit Tonoyan pour son travail et a souhaité plein succès à Vagharshak Harutyunyan dans ses activités futures.

« Nous devons analyser sérieusement ce qui s’est passé, comprendre où nous avons commis une erreur, pourquoi nous avons commis une erreur et ce que nous devons faire pour tirer des conclusions de ces erreurs. Et, en général, il est évident que que nous avons besoin de réformes de l’Armée et des Forces armées. Et c’est une autre question de savoir avec quelle logique ces réformes devraient avancer, avec quel calendrier et quelles questions devraient être abordées. Il est très important pour nous de pouvoir construire une nouvelle logique, une nouvelle stratégie, en ne portant pas atteinte aux traditions saines et compétitives, à la logique de notre armée et de nos forces armées, qui apporteraient le succès à notre Armée, nos Forces armées. Parce que la garantie de sécurité de notre pays, ce sont les Forces armées, l’Armée elle-même », a déclaré le Premier ministre.

Dans son discours, l’ancien ministre de la Défense David Tonoyan a noté. « Honorable Monsieur le Premier ministre, honorable monsieur le Ministre, j’ai déjà eu l’occasion d’exprimer mon opinion et mes approches dans mon discours public. Je tiens à remercier encore une fois le personnel avec qui nous avons passé ces jours difficiles. Nous avons des problèmes qui nécessitent une solution urgente. » David Tonoyan s’est déclaré prêt à continuer de transférer son expérience au nouveau ministre de la Défense pour surmonter tous les problèmes à cette étape très difficile et cruciale.

Le nouveau ministre de la Défense, Vagharshak Harutyunyan, a à son tour remercié le Premier ministre pour sa confiance et déclaré que des mesures respectives devraient être prises dans la situation militaro-politique actuelle. « La situation est liée aux activités de la Turquie dans la région, à la mission de maintien de la paix russe et à la situation créée après la guerre que nous avons. Je suis convaincu qu’en collaboration avec l’état-major des officiers, nous garderons le positif que nous avions dans l’Armée et nous préparerons, évaluerons les résultats, les raisons objectives et subjectives dans un court laps de temps et préparerons un nouveau paquet de réformes, dont nous rendrons compte à vous. »

A l’issue de la rencontre, Nikol Pashinyan a une nouvelle fois souhaité le succès à tous.