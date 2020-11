Le Premier ministre présente le nouveau ministre des Situations d’urgence

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a visité le ministère des Situations d’urgence et a présenté le nouveau ministre Andranik Piloyan. Le Premier ministre a remercié l’ancien ministre Félix Tsolakyan pour ses efforts et a souhaité au nouveau ministre plein succès dans ses activités futures.

Dans son discours, le Premier ministre a noté que le domaine du travail est complètement nouveau pour Andranik Piloyan, puisqu’il servait dans les Forces armées avant cette nomination. « Mais, en fait, le Ministère des Situations d’Urgence et le Service de sauvetage font partie des Forces armées. En ce sens, on peut dire que le changement est pas si grand : des tâches similaires sont traitées au sein du ministère des Situations d’urgence. »

Nikol Pashinyan a souligné que les unités du Ministère des Situations d’Urgence ont joué un rôle crucial pendant la guerre : « Le Service de sauvetage, et le Ministère des Situations d’Urgence, en général, devraient évoluer en phase avec les défis émergents et les nouvelles exigences fondées sur les meilleures pratiques et traditions qui existaient jusqu’à présent. »

L’ancien ministre des Situations d’urgence, Felix Tsolakyan, a remercié le Premier ministre pour sa coopération et a souhaité au ministre nouvellement nommé plein succès dans ses fonctions. « Lorsque vous me présentiez en tant que ministre, j’ai assuré que j’étais prêt à servir la patrie et la nation. Nous avons fait de notre mieux. Les huit derniers mois ont été une période de dur labeur, le système fonctionnait comme une horloge », a déclaré Felix Tsolakyan.

À son tour, Andranik Piloyan a remercié le Premier ministre pour sa confiance. « Comme ce domaine est nouveau pour moi - je viens de l’armée - je m’efforcerai d’investir toute l’expérience positive que j’ai accumulée tout au long de ma carrière militaire. J’essaierai peut-être de compléter ce que M. Tsolakyan a fait pendant son mandat. En tout cas, je suis venu ici à votre demande et j’essaierai d’être au service de ma nation et de notre Patrie. »