Le Premier ministre a rencontré le Ministre russe de la Défense

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu aujourd’hui le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, Sergueï Shoigu et la délégation qu’il dirigeait, a déclaré le bureau de presse du Premier ministre à Armenpress.

Accueillant le ministre russe de la Défense, le Premier ministre Pashinyan a déclaré : « Cher Sergey K Kuzhugetov, bienvenue en Arménie. C’est une visite très importante. Je tiens à noter que pendant la guerre, nous avons toujours ressenti le soutien de la Fédération de Russie, le Président de la Fédération de Russie, le Premier ministre de la Fédération de Russie, votre soutien personnel. Je tiens à vous en remercier.

Bien sûr, la période qui a précédé la guerre a également été difficile, mais nous sommes maintenant confrontés à des temps plus difficiles et espérons qu’à cette période, nous pourrons approfondir notre coopération avec la Fédération de Russie, y compris dans le domaine pas seulement de la sécurité, mais aussi de la coopération militaro-technique.

La situation militaro-politique dans la région est différente, actuellement. Cela a changé et nous devons encore examiner tous les paramètres de cette situation. Et bien sûr, je suis sûr que nos liens continueront de s’approfondir à l’avenir et dans l’avenir stratégique avec l’esprit de partenariat stratégique et d’amitié fraternelle de l’Arménie et de la Russie, notre coopération mutuelle sera plus étroite et plus stratégique. Merci. »

Dans son discours, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a déclaré : « Merci, cher Monsieur le Premier ministre, pour l’accueil et la rencontre. Nous sommes arrivés avec des tâches très concrets et complets. Vous savez qu’après la signature de la déclaration, nous avons transféré d’urgence tout le contingent de maintien de la paix ici et avons achevé ce travail avant-hier. Pendant ces jours, nous avons été déployés sur tout le territoire du Karabakh, 23 postes d’observation ont été mis en place, nous contrôlons la route de Stepanakert, le couloir de Lachin et assurons le mouvement, ainsi que le retour des réfugiés.

Un travail majeur est attendu à l’avenir, cette fois, je l’espère, en termes d’établissement d’une vie pacifique au Karabakh. De notre côté, la tâche principale est bien sûr de ne pas permettre l’effusion de sang, tâche qui nous est confiée par notre commandant suprême, et nous, sans aucun doute, l’accomplirons. En outre, nous allons également discuter des questions liées à la vie et au travail futurs de nos soldats de la paix, ce qui est nécessaire pour cela. Et bien sûr, nous discuterons également des questions liées à notre coopération tant dans la direction militaire que dans la direction militaro-technique. Nous sommes venus avec un grand programme et espérons le mettre en œuvre. Merci. »

Un large éventail de questions liées à la situation au Haut-Karabakh, la coopération militaire et militaro-technique entre l’Arménie et la Russie ont été abordées lors de la réunion.