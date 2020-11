Le Premier ministre reçoit une délégation du gouvernement russe

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu une délégation du gouvernement russe dirigée par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. La délégation comprend les vice-premiers ministres de la Fédération de Russie Alexey Overchuk et Alexey Novak, le ministre de la Santé Mikhail Murashko, le chef du 5e Service fédéral de sécurité Sergei Beseda, la chef du Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain Anna Popova, le vice-ministre des Affaires étrangères Andrey Rudenko, le vice-ministre des Finances Timur Maksimov, d’autres responsables.

En saluant la délégation du gouvernement russe, le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré : « Cher Sergey Victorovich, chers collègues, bienvenue à Erevan. Je tiens à souligner que nous apprécions grandement votre visite dans notre pays. Il est très important pour nous non seulement de continuer à coopérer, mais aussi de renforcer nos liens, en tenant compte de la spécificité de la situation actuelle. Nous devons surmonter la situation établie dans notre pays et dans la région en général.

Je tiens à remercier nos partenaires russes pour leur soutien non seulement pendant la crise militaire, mais aussi pendant la pandémie. Nous avons tous ressenti le soutien de la Fédération de Russie pendant cette période, en particulier ces derniers mois, ainsi que les relations amicales et alliées qui ont traditionnellement existé entre nos pays.

Nous avons un programme de discussions assez chargé. Je pense que nous en viendrons à aborder de nombreuses questions non seulement d’actualité, mais aussi d’importance stratégique, car la situation militaro-politique régionale a changé. Je pense que nous devons repenser nos visions dans le contexte d’un avenir proche et stratégique. À cet égard, nous avons des points de vue, des programmes communs et nous devons les clarifier au cours des pourparlers d’aujourd’hui. Merci. »

À son tour, Sergueï Lavrov a déclaré : « Cher Nikol Vovayevich, chers collègues, je voudrais tout d’abord vous adresser les chaleureuses salutations et les meilleurs vœux au nom du Président Poutine et le Premier ministre Mishustin. Nous sommes ici par décision du Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Vous avez discuté avec lui de l’ordre du jour des séances d’aujourd’hui. Vous et Mikhail Mishustin avez également parlé de cette visite.

Cher Nikol Vovayevich, comme vous l’avez mentionné, nous sommes tous intéressés à reconsidérer l’ensemble de nos relations à la suite de la déclaration du 9 novembre adoptée par les dirigeants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Russie, qui a mis fin à l’effusion de sang et stabilisé la situation dans tout son contextes, y compris l’aspect humanitaire.

Vous savez que les soldats de la paix russes s’emploient activement à mettre en œuvre les accords dans la déclaration susmentionnée, y compris la fourniture d’une aide humanitaire. Aujourd’hui, nous discuterons des questions liées à la création d’un centre d’intervention humanitaire interministériel. C’est une nouvelle structure qui fonctionnera pleinement pour répondre aux besoins des citoyens et à la restauration des infrastructures civiles. Nous examinerons également les questions actuelles de la coopération économique, de la coopération dans le secteur de l’énergie, selon le programme préparé par nos partenaires arméniens.

Je tiens à souligner que nous travaillons activement avec des organisations internationales, des agences des Nations Unies, telles que le Bureau du Commissaire pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’UNESCO et le Comité international de la Croix-Rouge. Nous avons contacté toutes ces organisations et leurs dirigeants, et aujourd’hui nous sommes prêts à échanger des idées sur la manière d’organiser de manière optimale leur contribution aux problèmes qui doivent être examinés et résolus aujourd’hui.

Nous sommes reconnaissants de l’accueil chaleureux traditionnel à Erevan et réaffirmons notre soutien au peuple arménien fraternel. Mes collègues présenteront nos approches de la coopération économique, énergétique et humanitaire, y compris les efforts conjoints de lutte contre le COVID-19. »

Les questions liées au développement et à l’approfondissement de la coopération bilatérale arméno-russe dans divers domaines, y compris l’énergie, les infrastructures de transport, la lutte contre le coronavirus et d’autres domaines ont été discutées lors de la réunion.

Il a été fait référence à l’aide humanitaire directe fournie au Haut-Karabakh, ainsi qu’à l’échange de corps et de prisonniers de guerre et à la préservation du patrimoine culturel arménien en Artsakh. L’importance de leur cohérence a été soulignée.

Evoquant le rôle de la Turquie dans l’application du cessez-le-feu dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, Sergueï Lavrov a souligné que le centre de surveillance russo-turc fonctionnera exclusivement en mode distant. Des vues ont été échangées sur la situation militaro-politique dans la région et sur les efforts pour la stabiliser.

Soulignant le rapatriement des réfugiés et le retour à une vie normale en Artsakh, le Premier ministre Pashinyan a indiqué que le gouvernement arménien mettra en œuvre des programmes conjoints avec le gouvernement d’Artsakh pour restaurer les infrastructures et les logements.