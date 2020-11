Le président arménien Armen Sarkissian a rencontré ce samedi 21 novembre à Erévan le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Lors de la réception du chef de la diplomatie russe et de sa délégation venue ce samedi en Arménie, le président Armen Sarkissain a déclaré « Vous êtes arrivé en Arménie à un moment difficile. C’est une période très difficile, cela peut être qualifié de période de crise. Il y a des problèmes importants dans le secteur économique, c’est une situation d’après-guerre difficile, nos problèmes sont aussi psychologiques, malheureusement, il y a aussi le coronavirus et bien d’autres problèmes. En général, la situation est également difficile dans le domaine de la politique étrangère ».

Armen Sarkissian a remercié Sergueï Lavrov pour son travail pour l’Arménie et de la région au cours de ces dernières années. Le président arménien lui a demandé de transmettre sa gratitude et celle du peuple arménien auprès de son homologue russe Vladimir Poutine.

« Peu importe où vivent les Arméniens, ils savent tous que si vos efforts et ceux de Vladimir Poutine n’avaient pas existé, nous aurions continué aujourd’hui à perdre de jeunes vies », a déclaré le président Armen Sarkissian et d’ajouter « Dans les premiers jours de la guerre, nous savions tous les efforts des dirigeants de la Russie et l’investissement personnel du président russe qui visaient à mettre un terme au conflit. Nous étions une fois de plus convaincus que la véritable amitié se voit dans les moments difficiles ».

Sergueï Lavrov l’a remercié pour cette rencontre et a déclaré : « les pourparlers qui se tiennent ici aujourd’hui permettent d’observer tous les secteurs de relations et de s’accorder sur une question sur la manière de les approfondir, de les rendre plus efficaces d’abord pour nos citoyens. Nous vous en sommes reconnaissants, et le Président a demandé à vous exprimer sa gratitude pour l’appréciation exprimée par vous et la majorité des hommes politiques et des citoyens arméniens pour la déclaration conjointe signée le 9 novembre par les dirigeants arméniens, russes et azerbaïdjanais. Comme vous l’avez dit, cette déclaration a permis d’arrêter la guerre. Pour la première fois après tant d’accords, le cessez-le-feu est vraiment en vigueur car il y a un mécanisme de contrôle de cessez-le-feu, c’est-à-dire l’accord de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, la mise en œuvre des opérations de maintien de la paix, ils remplissent déjà leur mission en assurant le régime de cessez-le-feu et en apportant un soutien humanitaire à la population du Haut-Karabakh. Sur ordre du président Poutine, un centre d’intervention humanitaire de coordination est en cours de création pour aider à résoudre les problèmes humanitaires de la population. Nous impliquons activement également les organisations internationales, la Croix-Rouge travaille, ainsi que les agences des Nations Unies sur ce travail."

Le président arménien et le ministre russe des Affaires étrangères ont discuté d’autres questions du programme de coopération arméno-russe.

Krikor Amirzayan