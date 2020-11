Les forces russes de paix aident des villages d’Askeran (Haut-Karabagh) en leur apportant de l’eau

Les forces russes chargées du maintien de la paix au Haut-Karabagh (Artsakh) ont également débuté leur mission humanitaire au Haut-Karabagh. L’une de ces missions est la fourniture d’eau grâce à une citerne à la population arménienne des villages de la région d’Askeran, les puits de ces localités étant asséchés. L’information a été communiqué à l’agence de presse russe RIA Novosti par Dimitri Pachkine le responsable chargé de la gestion de la nourriture au sein des forces russes chargées du maintien de la paix. « Ces forces russes ne font pas que le maintien de la paix mais aident également les populations. De la région d’Askeran on nous a contacté et expliqué le problème du manque d’eau potable. Et c’est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes venus pour aider. Et cette aide continuera régulièrement pour fournir aux habitants de la région de l’eau propre pour leur consommation » a indiqué Dimitri Pachkine. A noter que les Arméniens au Haut-Karabagh reçoivent cette présence russe comme un signe d’amitié arméno-russe et leur réservent un accueil chaleureux.

Krikor Amirzayan