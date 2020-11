Une délégation gouvernementale russe en visite en Arménie

Deux délégations de haut niveau du gouvernement russe se sont rendues à Erevan samedi pour discuter avec les dirigeants arméniens des relations bilatérales et de la mise en œuvre de l’accord négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre au Haut-Karabagh.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a eu des entretiens séparés avec les délégations dirigées par le ministre russe de la Défense ; Sergueï Shoigu, et celui des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Shoigu, Lavrov et d’autres membres du gouvernement russe en visite ont également rencontré respectivement et séparément leur homologue arménien.

La délégation de Lavrov comprenait les vice-Premiers ministres Alexei Overchuk et Alexei Novak, ainsi que le ministre de la Santé, Mikhail Murashko, et un haut fonctionnaire du Service fédéral de sécurité.

Les responsables russes envoyés par le président Vladimir Poutine devaient se rendre à Bakou pour des négociations similaires avec les dirigeants azerbaïdjanais. Shoigu a rencontré le président azerbaïdjanais Ilham Aliev plus tard dans la journée de samedi.

« Notre tâche principale est d’empêcher l’effusion de sang [dans la zone de conflit du Karabagh]… Et nous avons l’intention de l’accomplir, a commenté Shoigu face à Pachinian au début de leur rencontre. En outre, nous voulons discuter des questions relatives à la présence et aux activités futures de nos soldats de la paix déployés au Karabagh. »

Shoigu a expliqué que la coopération militaire russo-arménienne serait également à l’ordre du jour. « Nous sommes arrivés avec un grand programme et espérons le mettre en œuvre », a-t-il précisé.

« Nous espérons pouvoir approfondir notre coopération avec la Russie, y compris dans les domaines de la sécurité et de la technique militaro-technique", a pour sa part déclaré M. Pachinian. Il a parlé d’une « nouvelle situation militaro-politique dans notre région » qui a émergé à la suite de la guerre arméno-azerbaïdjanaise qui a duré six semaines.

« Je pense que nous devons jeter un nouveau regard sur notre vision stratégique à court terme et dans un contexte stratégique qui a changé », a affirmé le dirigeant arménien lors de la réunion qui a suivi avec la délégation dirigée par Lavrov.

Il a également remercié Moscou pour ce qu’il a décrit comme l’assistance russe fournie à l’Arménie pendant la guerre et les efforts humanitaires en cours au Karabagh.

« Nous réaffirmons notre soutien au peuple arménien frère », a rappelé Lavrov pour sa part. Il a souligné la décision du gouvernement russe de créer le Centre interinstitutions pour la réaction humanitaire chargé de faciliter le retour des réfugiés arméniens au Karabagh et la reconstruction des infrastructures civiles de la région.

Poutine a salué l’opération de maintien de la paix russe envisagée par l’accord du 10 novembre lorsqu’il a discuté vendredi de la situation dans la zone de conflit du Karabagh avec Lavrov, Shoigu et d’autres responsables.

« Nos troupes contrôlent efficacement le régime de cessez-le-feu qui est observé par les deux parties, a confié le président russe. Dans l’ensemble, la situation s’est stabilisée. »

Pachinian a également félicité les soldats de la paix russes pour avoir « assuré la sécurité des habitants du Karabagh ».

« Mais il y a encore des problèmes non résolus, a-t-il convenu face à Lavrov lors d’une réunion individuelle tenue plus tôt dans l’après-midi. « Comment allons-nous nous assurer que les résidents de plusieurs districts du Karabagh exercent leur droit de retour chez eux ? Qui et comment garantira la sécurité de nos compatriotes ? ».

S’adressant aux journalistes après ses entretiens à Erevan, Lavrov a assuré que les deux parties avaient réaffirmé leur engagement à mettre pleinement en œuvre l’accord arméno-azerbaïdjanais négocié par Poutine.

« Il a été unanimement souligné que les tentatives de mettre en doute cette déclaration non seulement à l’intérieur du pays mais aussi à l’étranger sont inacceptables », a-t-il fermement dit.

Le ministre russe des Affaires étrangères a semblé se référer aux groupes d’opposition arméniens qui organisaient des manifestations à Erevan contre les termes du cessez-le-feu condamné par eux comme une trahison. Certains dirigeants de l’opposition ont exigé des changements dans l’accord qui officialisaient d’importantes pertes territoriales subies par la partie arménienne.