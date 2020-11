Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a rencontré à Erévan son homologue arménien Vagharshak Harutyunyan et discuté de la situation en Arménie et en Artsakh

Comme prévu ce matin une délégation russe emmenée par Sergueï Lavrov le ministre russe des Affaires étrangères et Sergueï Choïgou son homologue de la Défense est arrivée à Erévan pour une série de rencontres. Vagharshak Harutyunyan le nouveau ministre arménien de la Défense et le général Sergueï Choïgou ainsi que plusieurs responsables militaires Arméniens et Russes ont eu une rencontre. Selon le ministère arménien de la Défense, les discussions ont porté sur la situation au Haut-Karabagh et la sécurité dans le cadre de la coopération militaire entre l’Arménie et la Russie.

Les deux parties ont salué le rôle de la Russie dans l’établissement de la paix et la stabilité dans la région avec l’envoi de ses forces chargées du maintien de la paix au Haut-Karabagh (Artsakh).

Au terme de la réunion Vagharshak Harutyunyan a signé en compagnie de Sergueï Choïgou le document attestant les missions des forces russes de la paix au Haut-Karabagh.

Krikor Amirzayan