Erevan veut renforcer la coopération militaire avec Moscou

Erevan, 21 nov 2020 (AFP) - Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian,

a prôné samedi un renforcement de la coopération militaire avec la Russie,

après la défaite militaire cuisante dans la guerre du Nagorny Karabakh face à

l’Azerbaïdjan.

"Nous espérons que nous pourrons renforcer la coopération avec la Russie

non seulement dans le domaine de la sécurité, mais aussi la coopération

militaire et technique", a déclaré M. Pachinian, cité par son service de

presse, lors d’une rencontre à Erevan avec le ministre russe de la Défense,

Sergueï Choïgou.

"Bien sûr, il y avait des temps durs avant la guerre, mais la situation

aujourd’hui est encore plus difficile", a-t-il estimé.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont conclu le 9 novembre sous le patronage russe

un cessez-le-feu au Nagorny Karabakh après six semaines de violents combats

dans cette république autoproclamée, accordant des gains territoriaux

importants à l’Azerbaïdjan. Ce dernier récupère ainsi des zones qui lui

échappaient depuis trois décennies.

Cet accord, qui prévoit le déploiement de quelque 2.000 soldats de la paix

russes au Nagorny Karabakh, a consacré une défaite arménienne, mais a permis

la survie de cette enclave montagneuse disputée depuis des décennies par Bakou

et Erevan.

« Pour nous, le principal est d’empêcher l’effusion de sang », a assuré M.

Choïgou, qui s’est rendu samedi dans la capitale arménienne avec une

importante délégation russe comprenant notamment le chef de la diplomatie

Sergueï Lavrov.

Cette visite intervient au lendemain de la récupération par l’Azerbaïdjan

du contrôle du district d’Aghdam, cédé par les séparatistes arméniens du

Nagorny Karabakh aux termes de l’accord de paix.

Ce district faisait partie du glacis sécuritaire formé par les séparatistes

autour de leur enclave.

Il s’agit de la première des trois rétrocessions à l’Azerbaïdjan de

territoires que contrôlaient les forces arméniennes depuis près de 30 ans, à

l’issue d’une première guerre qui avait fait à l’époque 30.000 morts et des

centaines de milliers de déplacés, dont notamment la population

azerbaïdjanaise d’Aghdam.

En Arménie, l’accord de fin des hostilités continue d’agiter une frange de

l’opposition qui accuse Nikol Pachinian d’être un « traître » et réclame sa

démission. Celui-ci exclut tout départ mais a remplacé vendredi deux

ministres, dont celui de la Défense, quelques jours après le limogeage du chef

de la diplomatie.