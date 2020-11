La torture une marque de fabrique

Ce civil Artsakhiote va être exécuté puis transporté tel un trophée de chasse dans une inhumanité révoltante. Attention images insoutenables.

Ce document filmé par les tortionnaires azéris eux-mêmes, n’est pas le seul dans son genre. Il en existe des dizaines dont certains ne sont pas montrables et serviront à faire la preuve des exactions et crimes de guerre commis par les turco-azéris et leurs supplétifs djihadistes syriens envoyés par la Turquie d’Erdogan.

Des oreilles découpées aux exécutions sommaires, aux têtes décapités et des bombes au phosphore blanc, jusqu’à la destruction des monuments historiques arméniens, les responsables devront répondre de leurs crimes sur les civils arméniens devant le Tribunal pénal international.