Opération de propagande miroir en Azerbaïdjan Par Arshaluys Barseghyan

Depuis le premier jour de la guerre d’Artsakh 2020, en plus de répandre de la désinformation et des informations paniques dans les médias de masse par le biais de faux comptes volés, de générer des tendances artificielles sur Twitter et de créer du matériel de propagande mis en scène, la partie azerbaïdjanaise a également eu recours à la méthode du miroir.

Miroir 1 : Mercenaires

Des rapports de mercenaires de groupes militants soutenus par la Turquie envoyés en Azerbaïdjan depuis le nord de la Syrie sont apparus à la suite des affrontements entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en juillet de cette année.

Tout d’ abord, les médias arabes ont écrit à ce sujet. Puis le 21 septembre, un enregistrement audio a été publié par la journaliste américaine Lindsey Snell. Sa source a déclaré que, du 27 au 30 septembre, 1000 hommes de l’armée syrienne libre soutenue par la Turquie devaient être envoyés en Azerbaïdjan. Dans son tweet, la journaliste a également noté avoir entendu de plusieurs sources que certaines étaient déjà là.

Le 23 septembre, les coordonnées personnelles de 50 mercenaires envoyés en Azerbaïdjan ont été publiées .

Au cours des jours qui ont suivi le déclenchement de la guerre le 27 septembre, des plateformes internationales réputées telles que The Guardian , The Investigative Journal , Novaya Gazeta, BBC , The New York Review , The Washington Post, France 24 et d’autres ont écrit sur la présence de mercenaires, l’un après l’autre.

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé le transfert d’au moins 300 Syriens des groupes djihadistes soutenus par la Turquie vers l’Azerbaïdjan. Quelques jours plus tard, des déclarations et des préoccupations similaires ont été exprimées par la Russie, y compris par le président Vladimir Poutine lui-même.

Les États-Unis ont averti leurs citoyens d’un risque d’attentats terroristes d’abord en Turquie , puis le lendemain en Azerbaïdjan . L’Iran a annoncé qu’il n’autoriserait pas la présence de terroristes à proximité de ses frontières.

Malgré des témoignages publiés dans les médias, des fuites de photos et de vidéos de mercenaires participants et des déclarations politiques, Ankara et Bakou nient officiellement l’implication de mercenaires.

Le 28 septembre, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Turquie a décidé que les parties arméniennes impliquaient des mercenaires armés. Il a allégué que l’Arménie avait engagé des miliciens du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) basé en Turquie pour former la partie arménienne du Haut-Karabakh et recruté des combattants de l’Armée secrète arménienne pour la libération de l’Arménie (un groupe terroriste des années 1980 qui disparu depuis des décennies). C’étaient des fabrications complètes mais jouaient parfaitement dans le jeu du blâme des « deux côtés ».

Miroir 2 : conversations interceptées

Le 3 octobre, le Service national de sécurité (NSS) d’Arménie a publié des conversations interceptées prouvant l’implication de la Turquie et de mercenaires-terroristes dans les opérations militaires.

Le contenu se composait de trois parties. Dans la première partie, certaines coordonnées sont échangées en turc et en azerbaïdjanais. Elle est suivie d’une conversation entre un soldat azerbaïdjanais et un mercenaire arabe. La dernière partie est une conversation entre mercenaires.

Trois jours plus tard, le 6 octobre, le service de sécurité de l’État d’Azerbaïdjan a diffusé une vidéo de 3 minutes en arabe. Le contenu prétendument intercepté prouve la thèse de Bakou et d’Ankara selon laquelle la partie arménienne utilise des mercenaires-terroristes étrangers, en particulier des terroristes kurdes amenés d’Irak et de Syrie, qui seraient liés au Parti des travailleurs du Kurdistan.

L’enregistrement publié par l’Azerbaïdjan est une réplique miroir du contenu publié précédemment par la partie arménienne. Par exemple, soi-disant en référence aux mercenaires qui viennent d’arriver en Artsakh, la personne sur place dit : « Ils sont venus en vain, il y a de grandes pertes et la situation est mauvaise. » Il regrette alors d’être venu lui-même.

La vidéo prend même soin d’inclure un échange dans lequel l’un d’eux s’enquiert de la présence de Turcs sur le champ de bataille (ce que, naturellement, l’interlocuteur nie). Cette vidéo est ensuite présentée comme la preuve que la Turquie n’est pas impliquée dans la guerre.

La présence de F-16 turcs a été découverte par le spécialiste des enquêtes visuelles du New York Times, malgré le refus continu de l’Azerbaïdjan.

Miroir 3 : Munitions à fragmentation

Des images d’une attaque contre Stepanakert utilisant des armes à sous-munitions ont été publiées le 4 octobre. Le lendemain, Amnesty International a signalé l’utilisation d’une bombe à fragmentation de fabrication israélienne tirée par l’Azerbaïdjan.

Les armes à sous-munitions dispersent les bombes sur une vaste zone. Environ un cinquième d’entre eux n’explosent pas et constituent une menace permanente pour les civils. Cette arme est interdite par la Convention sur les armes à sous-munitions signée par plus de 100 États. L’Arménie et l’Azerbaïdjan ne sont pas parties à cette convention.

Deux jours après cette publication, tard dans la soirée du 6 octobre, Hikmet Hajiyev, conseiller du président azerbaïdjanais, a annoncé que l’Arménie avait lancé un missile à fragmentation en direction de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan. Plus de 300 bombes à fragmentation auraient atterri à dix mètres de l’oléoduc, mais l’oléoduc n’a en aucun cas été endommagé.

La photo publiée par Hajiyev n’a cependant pas particulièrement convaincu les experts militaires. L’un d’eux, Rob Lee, a écrit sur Twitter : « Il semble terriblement suspect que toutes ces armes à sous-munitions atterrissent si près les unes des autres »

Cette publication de Hajiyev a été suivie de deux ( un et deux ) articles similaires sur le lancement présumé d’armes à sous-munitions par l’Arménie en direction des colonies.

Les affirmations de la partie arménienne ont été confirmées par l’organisation internationale de défense des droits humains Human Rights Watch, dont les représentants ont enregistré quatre cas de ce type en octobre. L’organisation n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les affirmations similaires de l’Azerbaïdjan.

Ce n’est que le 29 octobre qu’Amnesty International a confirmé que la partie arménienne avait utilisé des bombes à fragmentation sur la ville de Barda la veille.

Miroir 4 : Musique parmi les ruines

Le dimanche 8 octobre, la cathédrale Saint-Sauveur Ghazanchetsots de Chouchi a été bombardée. Ce n’était pas seulement une attaque contre le patrimoine spirituel et culturel, mais aussi contre des civils pacifiques qui s’y réfugiaient et ceux qui visitent la cathédrale pour la prière.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a mis en doute le fait que son armée ait mené la frappe. Il a considéré que c’était une « provocation » arménienne fabriquée pour accuser l’Azerbaïdjan. Ensuite, dans un autre entretien, il a déclaré qu’ils menaient une enquête et que s’il s’était avéré que les forces azerbaïdjanaises avaient frappé la cathédrale, cela aurait été par erreur. Il y a eu en fait deux attaques distinctes sur la cathédrale ce jour-là, la seconde alors que des journalistes étaient présents pour prendre des photos.

Quatre jours après cet incident, une vidéo du violoncelliste Sevak Avanesian jouant une œuvre de Komitas à l’intérieur de la cathédrale partiellement détruite a été diffusée.

Une réplique en miroir a ensuite été faite de la musique en ruine dans la ville azerbaïdjanaise de Ganja. La première vidéo publiée d’un joueur de kamancha que nous avons pu trouver a été publiée sur les comptes Instagram et Facebook de Greenlight Group le 15 octobre. Dans la vidéo, le jeune homme ne joue même pas de l’instrument.

Selon les informations sur Facebook, cette page a été créée en 2014 sous le nom de Greenlight Media Group. Le mot « Médias » a été supprimé du titre l’année suivante. Il fournit des services de publicité.

Miroir 5 : Soins médicaux pour les prisonniers de guerre

Le 16 octobre, une vidéo est apparue d’abord dans des sources russes puis arméniennes montrant un prisonnier de guerre azerbaïdjanais recevant des soins médicaux en Artsakh.

Une telle approche humanitaire a été accueillie avec émotion, surtout dans le contexte de ce qui s’était passé la veille : deux prisonniers de guerre arméniens ont été humiliés et exécutés à Hadrout. Bien que le ministère azerbaïdjanais de la Défense ait nié les actions de ses forces et les ait qualifiées de fausses, les plateformes de vérification des faits bellingcat.com et DFRLab ont prouvé que les auteurs du meurtre étaient les forces spéciales azerbaïdjanaises.

Deux jours après cet incident, le 18 octobre, l’Azerbaïdjan a publié des photos de trois soldats arméniens capturés, bandés et couchés dans leur lit. Ils ont reçu la visite du Secrétaire de la Commission d’État sur les prisonniers de guerre, les personnes disparues et les otages d’Azerbaïdjan.

Miroir 6 : Confessions des prisonniers de guerre

Les 22 et 24 octobre, le photographe Davit Ghahramayan a publié de courtes vidéos sur sa page Facebook, montrant deux prisonniers de guerre azerbaïdjanais recevant des soins médicaux du côté arménien.

Le premier a parlé de spécialistes militaires venus de Turquie pour les former, déclarant que ces personnes sont toujours aux postes de commandement de l’Azerbaïdjan et qu’aucune décision n’est prise sans eux. Le deuxième rapportait qu’en plus des unités de l’armée azerbaïdjanaise, des militants étrangers combattent également l’Artsakh.

Le 23 octobre, l’Azerbaïdjan a également publié une vidéo de l’interrogatoire des prisonniers de guerre arméniens où l’un d’eux dit que des mercenaires kurdes servaient dans son unité militaire à Martuni et recevaient 600 dollars par mois ; leurs détachements exploraient constamment la région et se préparaient au combat. Aucun média international n’a corroboré les allégations d’une quelconque implication kurde.

Voici quelques exemples révélant le modus operandi de la propagande azerbaïdjanaise. Avec cette méthode, la partie en guerre visait à maintenir les deux parties sur un pied d’égalité moral. Avec l’utilisation d’un tel contenu, l’Azerbaïdjan avance certaines thèses de propagande d’État, comme l’implication de mercenaires kurdes du côté arménien et que la partie arménienne a déclenché la guerre. Bien que la tactique ait fonctionné dès le début puisque la couverture médiatique comprenait que « les deux parties accusent l’autre de déclencher la guerre », l’approche a été moins efficace une fois que les journalistes ont commencé à arriver dans la région pour voir les choses par eux-mêmes. Même dans ce cas, cependant, cela a créé un brouillard d’information où, si un côté mentait carrément, ceux qui recherchaient la vérité restaient confus sur ce qu’il fallait croire.

EVN Report