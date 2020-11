Nicol Pachinian a présenté ses condoléances après la disparition de Rita Sargsyan l’épouse de l’ex-président arménien Serge Sargsyan

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a exprimé ses condoléances à la disparition de Rita Sargsyan l’épouse du 3e président de l’Arménie, Serge Sargsyan vendredi, suite au coronavirus.

« J’ai appris avec douleur la disparition de madame Rita Sargsyan l’épouse du 3e président de la République d’Arménie Serge Sargsyan. En tant que présidente du conseil de la Fondation « Donne ta vie », madame Rita Sargsyan s’est fortement investie dans cette mission en soutenant le combat des jeunes enfants contre la leucémie et en facilitant un certain nombre de problèmes. Grace à son action des instituts d’étude et de santé ont vu le jour. Madame Sargsyan a également soutenu et favorisé le dynamisme la vie sociale et culturelle. Au nom de ma famille je présente nos condoléances à la famille Sargsyan en deuil » a écrit Nikol Pachinian sur sa page facebook.

Krikor Amirzayan