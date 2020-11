Le vieil homme humilié et battu par les soldats Azéris est Djonik Tevosyan (80 ans) un habitant Arménien de Chouchi

Atrak Beglaryan le responsable des Droits de l’homme en Artsakh avait signalé auprès des organisations européennes des chargées des Droit de l’homme le cas d’un Arménie âgé qui subissait des humiliations et de mauvais traitements humains de la part des soldats Azéris. Il présentait en appui une vidéo réalisée par les azéris qui se vantaient de cet « acte héroïque » sur une personne fragile

Nous avons appris que ce vieil Arménien était Djonik Tevosyan (80 ans) habitant de Chouchi (Haut-Karabagh). D. Tevosyan qui a des difficultés à marcher n’était pas parvenu à s’échapper de la ville lors de sa prise par les Azéris et djihadistes mercenaires syriens. La famille de Djonik Tevosyan a demandé aux autorités de l’Artsakh de la soutenir pour défendre le dossier dans une procédure engagée auprès des organisations européennes de défense des Droits de l’homme en accusant l’Azerbaïdjan de tortures et de mauvais traitements de prisonniers civils. Affaire à suivre.

Krikor Amirzayan