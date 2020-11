La Russie renforce de 188 nouveaux soldats ses forces garde-frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Le Service de sécurité nationale de Russie a indiqué que des forces russes supplémentaires vont être déployées à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a indiqué le responsable de la SSN de Russie, Alexandre Bortnikov lors d’une rencontre gouvernementale en présence du président Vladimir Poutine.

« Dans le cadre de la sécurité de la frontière de la République d’Arménie et de celle des forces de paix russes au Haut-Karabagh nous avons décidé à la demande de l’Arménie de transférer 188 soldats supplémentaires et des armements nécessaires. Ces garde-frontières apporteront une force supplémentaire à la frontière de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan et dans les points de contrôle des localités de Tegh et Sirgit » a indiqué Alexandre Bortnikov. Il a indiqué également que la Russie avait averti l’Azerbaïdjan de ce déploiement de forces supplémentaires.

Krikor Amirzayan