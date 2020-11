Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou et une importante délégation russe en Arménie demain

Une délégation russe emmenée par Sergueï Lavrov le chef de la diplomatie russe et Sergueï Choïgou le ministre russe de la Défense se rendra prochainement à Erévan et Bakou a indiqué à l’agence TASS le ministère russe des Affaires étrangères. Un peu plus tôt Maria Zakharova la porte-parole de la diplomatie russe avait indiqué que Moscou était au sujet du Haut-Karabagh en lien régulier « à tous les niveaux » avec ses partenaires. La délégation russe qui se rendra en Arménie et en Azerbaïdjan outre les deux ministres sera composée de hautes personnalités politiques et de l’administration de la Russie. La délégation pourrait venir à Erévan demain samedi 21 novembre avant de partir vers Bakou.

Krikor Amirzayan