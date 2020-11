La Russie a terminé le déploiement de ses forces de maintien de la paix au Haut-Karabagh a affirmé vendredi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou

La Russie a terminé ce vendredi 20 novembre le déploiement de ses forces armées chargées de la paix au Haut-Karabagh a indiqué Sergueï Choïgou le ministre russe de la Défense. Ce dernier l’a confié au président russe Vladimir Poutine.

La Russie a réalisé pour ce déploiement 250 vols aériens transportant 1 960 soldats, 552 pièces militaires telles que chars, véhicules de transport. Les Forces russes chargées du maintien de la paix ont mis en place 23 centres de contrôles au Haut-Karabagh pour cette mission. Sergueï Choïgou a également indiqué que les soldats russes avaient sécurisé, déminé et nettoyé des débris de véhicules militaires le passage de Latchine et la route de 28 km entre ce passage et Stepanakert.

Enfin le ministre russe de la Défense a affirmé que depuis le 14 novembre les forces russes ont coordonné le retour sécurisé depuis l’Arménie vers le Haut-Karabagh de 4 436 réfugiés Arméniens. Depuis le 17 novembre les automobilistes peuvent emprunter cette route entre l’Arménie et l’Artsakh.

Kirkor Amirzayan