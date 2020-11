Vladimir poutine a insisté sur l’importance de la protection des monuments et lieux de culte au Haut-Karabagh

L’agence de presse russe RIA Novosti affirme que le président russe Vladimir Poutine a insisté sur l’importance de la protection des monuments et de culte au Haut-Karabagh et leur prise en compte par l’UNESCO, l’organisme mondial chargé de la protection du patrimoine culturel.

« Je voulais particulièrement évoquer la question de la protection au Haut-Karabagh des lieux historiques et religieux, qu’ils soient Arméniens ou Azéris. Cette question a une portée humaine importante. Je crois que dans cette question l’investissement de l’UNESCO exigé. Nous avons espoir que l’UNICEF aidera également les enfants et adolescents qui sont particulièrement sans défense face aux atrocités du conflit » dit Vladimir Poutine. Il a également déclaré que les Russes avaient également sur place la charge de ces missions de protection.

Krikor Amirzayan